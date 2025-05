Falsa médica usou carimbo de homônima para atender crianças cardiopatas

O Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV-UFAM/Ebserh) esclarece que Sophia Livas de Morais Almeida nunca atuou como médica no hospital e nem constam registros de atendimento médico feito por ela na unidade hospitalar. Ela foi aluna do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Universidade Federal do Amazonas como educadora física. O acesso às instalações da UFAM, incluindo o HUGV, se dava apenas na condição de mestranda. E, por já ter concluído o mestrado na Universidade, a ex-aluna não tem nenhum vínculo com a instituição. O HUGV está à disposição das autoridades policiais para ajudar no que for necessário

HUGV, em nota ao UOL

Conselho Regional de Medicina orienta checagem

Conselho Regional de Medicina do Estado do Amazonas disse que "não recebeu qualquer denúncia formal" sobre o caso. O órgão orientou as pessoas a consultarem a regularidade de médicos pelo portal do Conselho Federal de Medicina para não serem vítimas da prática ilegal da medicina.

Publicou fotos do prefeito

Sophia publicou uma foto nas redes sociais de uma criança no colo do prefeito de Manaus, David Almeida. Segundo a suspeita, a criança era ela mesma. Em outra imagem mais recente, ela aparece ao lado de David.