MG: Adolescente entregou 'sentença de morte' a colega antes de assassiná-la

Segundos antes de esfaquear uma colega de sala, dois adolescentes de 14 anos entregaram um bilhete a ela com sua "sentença de morte". O caso aconteceu em 8 de maio, em uma escola particular de Uberaba (MG). Detalhes do crime foram divulgados hoje pela Polícia Civil de Minas Gerais.

O que aconteceu

A adolescente Melissa Campos, de 14 anos, recebeu um bilhete de um colega de sala com sua "sentença de morte". Imagens de câmeras de segurança mostram Melissa lendo o papel e sendo surpreendida com a aproximação do colega segundos depois.

Agressor atingiu a vítima no coração com golpes de faca. A princípio, matérias divulgadas na imprensa informavam que a arma do crime teria sido uma tesoura, mas a informação foi corrigida pela polícia em entrevista coletiva concedida hoje.