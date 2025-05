Não tem Enzo: lista mostra nomes preferidos dos brasileiros em 2024

Helena desbancou Miguel, que havia dominado a lista nos quatro anos anteriores. "Os nomes escolhidos não apenas refletem os gostos individuais, mas também traduzem as influências culturais, religiosas e da mídia, que desempenham um papel fundamental na formação das preferências das famílias", afirmou Gustavo Renato Fiscarelli, presidente da Arpen-Brasil, no fim de 2024.

A preferência por Helena acontece após um crescimento que vem se sustentando anualmente no levantamento. Em 2015, o nome ocupava a 45ª posição, passando para 21º em 2017, 15º em 2019, para então assumir a liderança entre os nomes femininos em 2020, tendo sido superado apenas em 2022 por Maria Alice. O nome, que era preferência nacional na década de 50, já batizou mais de 444.498 de brasileiras ao longo da história.

Depois de Helena, estão na lista de preferência nacional entre os recém-nascidos do sexo feminino: Cecilia (17.416 registros), Maite (16.197 registros), Alice (14.518 registros) e Laura (14.217 registros). A tradição dos nomes de Marias se mantém entre os 10 mais, com Maria Cecilia (13.954 registros) e Maria Alice (12724 registros), enquanto surgem novidades como Aurora (11.031 registros), Antonella (9.723 registros) e Isis (9.524 registros).

A tendência se mantém entre os homens. Miguel (22.142 registros) segue como a preferência nacional, seguido por Gael (19.883 registros), Ravi (19.121 registros), Theo (18.493 registros), Heitor (17.726 registros), Arthur (16. 872 registros), Noah (16.236 registros), e Davi (15.601 registros). Na nona e décima posição, Bernardo (14.398 registros) e Samuel (12.861 registros) são os dois únicos da lista com mais de duas sílabas.

O levantamento faz parte da base de dados do Portal da Transparência do Registro Civil, administrado pela Arpen-Brasil. A plataforma permite pesquisas por nomes simples ou compostos, com recortes por regiões, estados e municípios.

Lista dos 10 nomes mais registrados em 2024