Cúpula do PCC mora na Bolívia com documentos falsos e apoio de mercenários

PCC tramou resgate de Marcola no país vizinho. Cúpula da facção planejou recrutar criminosos especializados em ações de "novo cangaço" ou "domínio de cidades" e treiná-los com o auxílio de mercenários estrangeiros na Bolívia para depois colocar em prática o audacioso plano de resgate em um presídio federal, indica investigação do MP de São Paulo com o auxílio de informações da PM.

Criminosos na Bolívia chefiam a chamada "sintonia internacional". De acordo com investigações das forças de segurança, a comunicação entre os integrantes do núcleo era feita com celulares com chips habilitados em outros países e criptografia por aplicativo.

É preciso investir em tecnologia para que as polícias consigam avançar nas investigações e descobrir mais detalhes sobre a operação na Bolívia. O PCC tem fazendas e investimentos no país vizinho.

Ivana David, desembargadora do TJ-SP e especialista em investigações sobre o crime organizado

As lideranças do PCC gerenciam os negócios da Bolívia por meio de aplicativos de mensagens que não podem ser interceptados. A corrupção justifica a presença de criminosos no país vizinho por anos, onde há uma rede de proteção.

Lincoln Gakiya, promotor de Justiça de SP

Quem são outros líderes do PCC na Bolívia

Matar autoridades públicas brasileiras e resgatar lideranças. Segundo agentes envolvidos na investigação, alguns integrantes do time refugiado na Bolívia receberam duas missões da cúpula do PCC: matar autoridades públicas brasileiras e resgatar a liderança da facção criminosa recolhida em penitenciárias federais.