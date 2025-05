STF condena Sérgio Nahas pelo assassinato da esposa 22 anos após o crime

O STF (Supremo Tribunal Federal) condenou o empresário Sérgio Nahas pela morte da esposa, Fernanda Orfali, assassinada em setembro de 2002.

O que aconteceu

Naahas foi condenado em decisão unânime do STF. A Corte manteve a pena aplicada ao empresário pelas instâncias anteriores e ele deverá cumprir sentença de oito anos e dois meses de prisão em regime fechado.

STF ratificou decisão do TJSP. Em 2018, o Tribunal de Justiça de São Paulo condenou Nahas a sete anos de prisão no regime semiaberto e, em 2021, aumentou a pena para oito anos e dois meses no regime fechado. A defesa do réu entrou com recursos e o caso foi parar no Supremo.