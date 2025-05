Oito paradas, dois andares, rota de 1 h: como será o trem SP-Sorocaba

Trens vão operar das 5h à meia-noite, segundo exigências do projeto. Passarão de hora em hora, em ambos os sentidos, nos horários com menor demanda. Em períodos de maior afluência, o tempo de espera entre um trem e outro será reduzido para, no mínimo, 20 minutos.

Trem expresso e passagem a R$ 45

Modalidade levará passageiros de Sorocaba à Água Branca (e vice-versa) sem paradas intermediárias. Como o serviço é considerado complementar ao parador, não deverá funcionar em períodos de baixa demanda, dando prioridade ao transporte que atende mais cidades.

Valor inicial da passagem do serviço expresso será de R$ 45, reajustado conforme a inflação. Já o serviço parador será cobrado de forma proporcional, tendo o preço do expresso como base e considerando a quilometragem percorrida. Exemplo: passageiros que vão de uma ponta a outra, independentemente da modalidade de trem escolhida, pagarão R$ 45. Já quem vai de Sorocaba a São Roque, por exemplo, pagará 41,52% do valor total.

Mais conforto com lavabo e wi-fi

Trens terão lavabos, sistema multimídia, wi-fi, tomadas e ar-condicionado. Estas são algumas das exigências feitas pelo governo paulista para a concessionária que assumir a linha.