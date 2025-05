Criminosos invadem clube de tiro e roubam 30 armas na zona norte de SP

Ao menos 30 pistolas foram roubadas de um clube de tiro no bairro do Jaraguá, na zona norte de São Paulo, por quaro criminosos na noite de ontem.

O que aconteceu

Filho do dono do clube foi rendido por quatro homens quando chegava ao local. Ele tinha deixado o estabelecimento minutos antes para dar carona a um funcionário e estava voltando para casa, que fica no mesmo imóvel do clube, informou à Polícia Militar. O assalto aconteceu na rua Mina Rambal.

Os criminosos obrigaram o homem a abrir um dos cofres, onde estavam as pistolas calibre .380. As informações foram dadas pelo dono do clube, Vilson Góes, do lado de fora da 33ª delegacia, onde o crime foi registrado.