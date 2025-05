Motorista estaciona em área proibida e carro é cercado com vala; vídeo

Um motorista estacionou o carro de forma irregular em um terreno particular próximo a um shopping em Rio das Ostras, na Região dos Lagos (RJ), e teve uma vala cavada ao redor do veículo.

O que aconteceu

Lote pertence a uma construtora e homem deixou veículo no local enquanto ia ao shopping com a família. Caso aconteceu na tarde do último sábado (17), no bairro Harmonia, em Rio das Ostras.

Motorista disse que não tinha placa indicando que é proibido estacionar e que outros carros estavam no terreno. "Não tinha cerca, é um terreno aberto, baldio. Acabei estacionando por ali, como eu iria entrar no shopping, coisa rápida", contou, em áudio divulgado pela TV Globo.