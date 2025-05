Divaldo 'desencarnou': por que espíritas evitam dizer que alguém morreu

Essa compreensão se baseia em ensinamentos centrais da doutrina codificada por Allan Kardec. Em O Livro dos Espíritos, questão 150, Kardec pergunta: "A alma, após a morte, conserva a sua individualidade?" A resposta dos espíritos é direta: "Sim; jamais a perde".

Segundo Elzita, o uso do termo também expressa a crença no perispírito, o "novo vestuário" da alma. "Encarnar é vestir-se da carne. Desencarnar é despir-se dela", diz. Os espíritos explicam a Kardec que, mesmo sem corpo físico, a alma continua envolta por um fluido que guarda a aparência da última encarnação.

A noção de continuidade não se limita à forma espiritual. Segundo a doutrina, o espírito inclusive prevê possibilidades de como irá desencarnar. Na obra, os espíritos dizem: "O gênero de vida escolhido o expõe a desencarnar mais de uma maneira do que de outra".

Essa continuidade se apoia em outro conceito fundamental do espiritismo: a reencarnação. Trata-se de um mecanismo regulador da evolução do espírito, por meio do qual o ser humano vive múltipla existências corporais sucessivas. Segundo esse princípio, a alma, após deixar um corpo, assume outro — ou seja, reencarna em um novo corpo.

Os espíritos passam por esse processo tantas vezes quantas forem necessárias para seu aprimoramento moral e espiritual. O objetivo da reencarnação, segundo a doutrina espírita, é a evolução.

O momento do desencarne é único para cada ser. "Pode haver dor, pode haver alheamento. Todos passam por um instante de perturbação que pode ser breve ou não", afirma Elzita. No espiritismo, "alheamento" pode ser entendido como uma forma de alienação, distração, ou esquecimento, seja em relação a um estado de espírito ou a uma situação específica.