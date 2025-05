Polícia apura desobediência após Uber e 99 Moto seguirem funcionando em SP

A Uber informa que apresentou petição com pedido de esclarecimentos diante da recente decisão judicial relacionada ao serviço de motoapps na cidade de São Paulo e aguarda a manifestação do Tribunal de Justiça.

Uber, em nota

99 diz que foi notificada e que opera com respaldo legal. A empresa relatou que está dentro do prazo para encaminhar resposta ao Juízo e, enquanto isso, pede esclarecimentos ao desembargador responsável pela decisão.

Empresas foram notificados, mas têm oito dias para dar retorno de confirmação de leitura da intimação. Ao UOL, O TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) explicou que as empresas estão cientes da determinação judicial, mas que há uma questão técnica que determina que a empresa tenha um prazo para responder ao Juízo se ficou ciente ou não do que foi estabelecido.

A Prefeitura de São Paulo diz que notificou as empresas para cumprirem a decisão judicial. Em nota, a Procuradoria Geral do Município disse que "está tomando as medidas judiciais cabíveis em virtude do descumprimento da decisão judicial".

Embaraço judicial

Dois dias antes da proibição judicial das motos nos aplicativos, as empresas haviam conseguido liminar para liberar a operação. No dia 14 de maio, o juiz Josué Vilela Pimentel havia considerado inconstitucional o decreto do município que proibia o transporte remunerado de passageiros por motocicletas em São Paulo. No entanto, no dia 16, o desembargador Eduardo Gouvêa acolheu o pedido da prefeitura e deu prazo de 90 dias para a regulamentação do serviço por parte da prefeitura.