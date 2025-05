Ela buscou filho desaparecido por um ano: 'Foi enterrado e não me avisaram'

O primeiro passo, em situações de desaparecimento de um familiar, é registrar o caso por meio de um boletim de ocorrência na delegacia. Algumas cidades têm delegacias especializadas em desaparecimento. Por fim, procurar a defensoria pública ou Ministério Público para receber a assistência necessária.

Um dos direitos básicos da família é o de saber [o que aconteceu com a pessoa] e, além disso, o direito de que aquele desaparecimento seja investigado, não importa quais sejam as circunstâncias.

Mariana Lobo, defensora pública

Ao UOL, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará disse que a Pefoce (Perícia Forense do Estado do Ceará) fez tentativas de contato com os familiares, sem êxito, inicialmente —o que não é confirmado pela mãe de Felipe. Em relação à morte do jovem, a Polícia Civil do Estado do Ceará afirmou que a investigação segue em andamento.

A Pefoce reforça que todos os sepultamentos sociais realizados pela instituição são executados em conformidade com as normas legais aplicáveis a corpos não reclamados, com identificação por nome (quando possível), numeração de controle e indicativo de sexo. Outros meios de identificação, como impressões digitais e material genético, também são registradas pela Pefoce. Nos jazigos, a administração do cemitério mantém apenas a numeração de controle para permitir a identificação posterior, caso haja busca por parte da família do falecido. As ações são conduzidas em estrita observância, também, ao princípio da Dignidade da Pessoa Humana (...).