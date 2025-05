Justiça solta empresários flagrados com R$ 1,3 milhão no aeroporto do DF

Em depoimento, o empresário Cesar Jesus, dono da Comercial CJ, disse que atende a prefeituras do Amazonas em "atividades diversas". Ele afirmou à PF que atua no "ramo de comércio de alimentos, prestação de serviços de transporte, fornecimento de material de escritório, dentre outras atividades diversas". O UOL tenta localizar os empresários.

Ele negou pagar propinas e disse que não tem relação com a Marcha dos Prefeitos. "É comum proceder com o transporte de valores em espécie, tendo em vista a existência de facilidade no momento de pagamento de fornecedores e na obtenção de descontos", afirmou Jesus no depoimento. Ele também afirmou que os valores achados [R$ 400 mil] com ele s"ão provenientes do contrato de fornecimento de alimentos vigente junto a Prefeitura de Manaus".

Jesus estava acompanhado de Moitinho e Saraiva, que atuariam nos ramos de materiais de construção e vestuário. Os dois silenciaram em depoimento à polícia.

Empresário recebeu ajuda na pandemia

O empresário Cesar Jesus tem 25 anos e é dono de uma empresa com capital social de R$ 2,5 milhões. Entre maio de 2020 e outubro de 2021, ele foi beneficiário do programa social auxílio emergencial, para pessoas em situação de vulnerabilidade durante a pandemia de covid. Ele possui três veículos, uma Saveiro, um Onyx e uma caminhonete Toyota Hylux.