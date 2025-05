O que pastores acham do papa? Malafaia despreza; outros líderes elogiam

Essa pluralidade pode ser percebida nas reações à eleição de Leão 14, nome adotado por Robert Francis Prevost, o primeiro norte-americano a se tornar papa. O novo pontífice, agostiniano, missionário com trajetória no Peru e próximo do papa Francisco, tem sido visto com otimismo por pastores evangélicos brasileiros, que reconhecem nele um perfil de simplicidade, sobriedade e compromisso com pautas sociais.

Entre elogios e expectativas: o que dizem outros pastores evangélicos

Para o pastor Caio Fábio, fundador do Caminho da Graça, e conhecido como um dos primeiros televangelistas do Brasil, a escolha foi acertada. "Eu achei que foi uma escolha boa por causa da proximidade dele com o papa Francisco, pela realidade do conhecimento que ele tem mais próximo do terceiro mundo, no serviço que prestou, e também pela despretensão dele", afirmou ao UOL.

Caio Fábio destaca que, mesmo não sendo católico, um pastor evangélico deve olhar com bons olhos para qualquer pessoa com poder de influência positiva no mundo: "Acho que um pastor evangélico tem que olhar com o melhor olhar, com a melhor projeção, com a melhor perspectiva, com o melhor desejo e com a melhor bênção que houver no seu coração."

Na foto, da direita para a esquerda: Caio Fábio, fundador do Caminho da Graça; Cacau Marques, teólogo, pastor batista e professor de história; e Victor Azevedo, pastor da Igreja Por Amor, em São Caetano do Sul (SP) Imagem: Arquivo Pessoal

A simplicidade da trajetória de Prevost — que chegou ao papado sem protagonismos públicos ou disputas de poder — é vista por Caio como um sinal de coerência entre vida e chamado pastoral: "Para mim, a simplicidade e a naturalidade desse acesso, tendo chegado ele a papa sem grandes esforços, apenas com discretos serviços, já é uma validação extremamente favorável e positiva em favor dele."