Parques privatizados em SP deixam Meio Ambiente e viram 'Investimento'

Especialização da SPI para gerir contratos foi justificativa para a mudança. Segundo a resolução, o órgão passará a ter poder de decidir sobre mudanças nos contratos de concessão e sobre a atuação do governo dentro dos contratos.

Apoio da secretaria de Meio Ambiente ainda pode ser solicitado, prevê resolução. Segundo o documento, o canal de diálogo entre as duas pastas será mantido aberto para análises e troca de informações sobre os contratos de concessão.

Secretaria que assume os contratos tem como foco "atração investimentos e oportunidades de geração de emprego e renda para o Estado de São Paulo". A descrição foi feita pelo próprio governo do estado, em site institucional. A Semil, por sua vez, tem como descrição institucional "planejar, ordenar e coordenar as atividades de defesa do meio ambiente no Município de São Paulo".

O UOL pediu ao governo do estado mais esclarecimentos sobre o que ocasionou a mudança de pastas. O espaço será atualizado quando houver posicionamento.

Veja quais foram os contratos transferidos:

Parque Estadual de Campos do Jordão. Com validade de 20 anos, o contrato de concessão de uso e exploração de parte do parque foi firmado em fevereiro de 2019 entre o governo e a Urbanes Campos SPE Ltda.