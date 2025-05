Incêndio em ônibus deixa rodovia Anhanguera, em SP, parcialmente bloqueada

A rodovia Anhanguera está parcialmente interditada no sentido São Paulo devido a um incêndio em um ônibus na manhã de hoje.

O que aconteceu

Veículo pegou fogo no km 23 da via, no bairro do Jaraguá. O chamado para o Corpo de Bombeiros foi feito às 6h51, segundo o órgão. O fogo foi controlado por volta das 8h.

Somente uma das faixas seguia interditada para circulação de veículos às 8h10. Equipes da concessionária Autoban, responsável pela pista, colocaram cones para controlar o local e seis quilômetros de congestionamento eram registrados na manhã de hoje, segundo a concessionária.