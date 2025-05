Pai de santo é baleado após ser alvo de homofobia em SP: 'Traumatizado'

"Além de macumbeiro é viado". Ao retornar, o homem teria abordado o líder religioso e começado uma discussão. Naquele momento, o pai de santo, que também é gay, diz que recebeu ofensas de cunho religioso e homofóbicas.

Na sexta à noite ele fez oferendas e depois saiu pelo quarteirão dele. Ele estava de branco, com as roupas do ritual, e disse que um cara apareceu e começou a chamá-lo, mas ele não atendeu. O cara falou 'psiu' e começaram a discutir. Foi quando o homem falou: "Além de macumbeiro é viado". E sumiu.

Sidnei Nogueira, amigo da vítima, em entrevista ao UOL

Tiago foi preso em flagrante. Ao confessar o crime, o suspeito alegou que a vítima "mexeu com ele". Segundo ele, o pai de santo o "perseguiu" por dez minutos e depois disse "psiu". Por isso, teria questionado se o líder religioso era "viado" ou iria roubá-lo.

Suspeito tentou se livrar da arma. Após Leandro indicar o prédio onde o homem entrou após desferir os disparos, a polícia entrou no imóvel e encontrou a arma em uma lixeira.

O UOL não conseguiu contato com a defesa do homem preso em flagrante. Caso haja manifestação, este texto será atualizado.

O caso foi registrado como lesão corporal, injúria e porte ilegal de arma. A pistola usada no crime foi apreendida e passará por perícia. O 1º DP de Mauá investiga a ocorrência.