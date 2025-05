'Sr. Caveira': o que se sabe sobre crânio achado com carta em rodovia de SP

Um crânio humano foi encontrado com uma carta assinada pelo "Sr. Caveira" em uma estrada de São Paulo. A perícia tenta identificar a vítima.

O que aconteceu

O crânio humano foi encontrado à beira da Rodovia dos Imigrantes, em Cubatão (SP), ao lado de velas, um prato branco e uma carta assinada por "Sr. Caveira". O nome remete à entidade Exu Caveira, cultuada na umbanda, mas líderes religiosos rechaçam a associação (ver mais abaixo). A Polícia Civil investiga o caso como morte suspeita e aguarda os laudos do Instituto Médico Legal de Santos.

O crânio foi encontrado no dia 6 de maio, ao lado de uma carta datada de 10 de abril, que falava em proteção espiritual e pedia segredo a quem o encontrasse. "Você acaba de se encontrar com uma força extraordinária. Seus caminhos serão de luz e amor", dizia um dos trechos, que sugeria acender vela preta ou vermelha e deixar bebida no local.