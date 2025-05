Homenageados no Rio, PMs são presos por integrar 'escritório do crime'

Com anos de dedicação à corporação, participou de inúmeras operações importantes, arriscando sua própria vida para proteger a dos cidadãos cariocas. Destacamos seu comprometimento durante as ações de combate à violência e o trabalho diuturno em prol da segurança da sociedade. Sua dedicação incansável à instituição e conduta ímpar evidenciam seu senso de justiça. Trecho de requerimento do então vereador Felipe Michel ao PM Diogo Briggs Climaco das Chagas

O que dizem os políticos

Governo afirma que medalha concedida a Alessander foi "formalidade". Em nota, a gestão informou que "a concessão da medalha por 10 anos de serviços prestados foi criada por decreto em 1979 e a listagem com os nomes dos agraciados é encaminhada ao Poder Executivo pela Polícia Militar". Ressaltou, por fim, que "a assinatura do ato de concessão, com a publicação dos nomes em Diário Oficial, é uma formalidade exigida pelo decreto".

Deputado diz que homenagem se baseou em "critérios técnicos e resultados operacionais". Segundo a assessoria de Sargento Portugal, as moções de louvor propostas por ele têm como objetivo "reconhecer formalmente os relevantes serviços prestados à segurança" da população fluminense. "No caso questionado, tratava-se de uma equipe do 18° BPM e a indicação foi feita aos membros da equipe", ressalta. Por fim, a nota afirma que o mandato do parlamentar reafirma seu "compromisso com a segurança pública, a legalidade e apuração rigorosa de qualquer conduta incompatível com a ética e a lei".

Procurado por meio da Secretaria de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida, Felipe Michel não retornou. Em caso de manifestação, este texto será atualizado.