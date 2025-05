'Falsa nutróloga' é suspeita de aplicar Monjauro em pacientes

Ela fazia aplicação com princípio ativo do Monjauro e afirmou que tinha autorização para isso. (...) Os pacientes foram até a clínica e pensavam que estavam sendo atendidos por uma nutróloga, mas ela não tinha especialização para fazer esses tipos de procedimento. Delegado Humberto Teófilo

Fitoterápicos também foram apreendidos na operação. Ainda segundo o delegado, além de documentos que comprovam a atividade ilegal da médica, diversos medicamentos comprados em nome da profissional de forma irregular foram encontrados em sua clínica, chamada Instituto Nutrir. O estabelecimento é seguido por mais de 10 mil usuários no Instagram.

Paciente informou à polícia que sofreu efeitos colaterais após aplicação de medicamentos. Ela relatou ao programa de TV, sob anonimato, que, após o tratamento, sentiu "tontura, dor de cabeça e mal estar" e que acredita que a medicação aplicada era diferente da que havia sido prometida pela profissional.

Médica foi autuada por exercício ilegal da profissão e propaganda enganosa. Ainda conforme o delegado, Bianca passará por audiência de custódia ainda hoje e, na sequência, um juiz de garantias analisará a possibilidade de que ela responda em liberdade mediante pagamento de fiança.

Operação que prendeu Bianca foi articulada pela Central de Flagrantes de Goiânia com o apoio da Vigilância Sanitária e do Conselho Regional de Educação Física. Procurada, a Polícia Civil informou apenas que instaurou procedimento interno para apuração do caso, por meio da Corregedoria da instituição.

A defesa da médica ainda não foi localizada pela reportagem. Em caso de manifestação, este texto será atualizado.