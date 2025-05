Rio de Janeiro confirma duas novas mortes por febre oropouche

Com os novos casos, o número de mortes por febre oropouche no estado sobe para três neste ano. Até o momento, foram confirmados 1.581 casos da doença, segundo a Secretaria de Estado de Saúde.

A febre oropouche é uma arbovirose, ou seja, uma doença transmitida pela picada de um mosquito. A transmissão da doença é causada pelo inseto Culicoides paraense, conhecido como maruim. Os mosquitos do gênero Culex também podem ser vetores.



A Febre do Oropouche é nova no nosso estado e requer atenção redobrada. O maruim é bem pequeno e comum em regiões de mata. Por isso, recomendamos o uso de roupas que cubram a pele, aplicação de repelente, limpeza de terrenos e áreas com criação de animais, além da instalação de telas finas em portas e janelas.

Mário Sergio Ribeiro, subsecretário de Vigilância em Saúde do RJ

O que é a febre oropouche ?

A febre Oropouche é causada pelo Orthobunyavirus oropoucheense (OROV), um arbovírus como os vírus da dengue, chikungunya e zika. É transmitido pela picada de mosquitos, especialmente o Culicoides paraenses, conhecido como maruim ou mosquito-pólvora.

Mais raramente, o mosquito Culex quinquefasciatus, popularmente chamado de pernilongo ou muriçoca, também pode transmitir o vírus.

O diagnóstico é clínico, epidemiológico e por meio de exames laboratoriais.