Morte em porta: tribunal cobra Metrô de SP por falhas e 'inércia'

O Metrô foi responsabilizado por falhas na infraestrutura das estações após a morte de um passageiro da linha 5 - Lilás, operada pela ViaMobilidade, no último dia 6 de maio. A informação foi divulgada ontem pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP).

O que aconteceu

Tribunal pediu esclarecimentos ao Metrô após órgãos estaduais e concessionária explicarem sobre acidente que vitimou passageiro. No documento, assinado pelo conselheiro Dimas Ramalho, consta que a SPI (Secretaria de Parcerias em Investimento), a Artesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo) e a ViaMobilidade apontam falhas do Metrô no sistema de portas de plataforma da Linha 5 - Lilás.

Artesp afirmou ao TCE que as portas de plataforma entregues pelo Metrô "não atendiam integralmente aos quesitos de segurança". Segundo informado pela agência ao tribunal, foi identificado, por exemplo, "um vão" entre a PDM (Porta Deslizante Motorizada) e a porta do trem, o que "permite que os passageiros fiquem presos". O órgão afirmou ainda que "as barreiras de segurança existentes na PDM se mostraram insuficientes".