Cadeirante diz que ouviu de comissária para defecar no chão durante voo

O que aconteceu

Banheiro acessível estava indisponível. Durante o voo de volta ao Brasil, após cerca de seis horas de viagem, Paloma precisou trocar a fralda.

Chave do banheiro sumiu. A funcionária da Latam procurou a chave do banheiro PCD e não encontrou, de acordo com Alecrim.

A violência começou quando ela passou a se dirigir apenas ao meu cuidador, mesmo eu estando ao lado dela. Meu corpo pode estar debilitado, mas eu sou totalmente capaz de falar por mim mesma. Me dirigi a ela e disse: 'Oi, pode conversar comigo. Onde está a chave do banheiro? Preciso usar' - ela respondeu que não sabia, expliquei que banheiro comum não me comportava e precisava trocar a fralda, pois fiz xixi e queria defecar. A resposta que recebi foi: 'Ah, pode cagar [sic] no chão que a gente limpa'

Paloma Alecrim, 29

Paloma Alecrim afirma ter acesso a banheiro PCD negado e fez suas necessidades no chão da aeronave Imagem: Reprodução/Redes Sociais

Apoio insuficiente da tripulação. Mesmo acompanhada por cuidador, outros passageiros ajudaram. "A tripulação se preocupava mais com as cortinas da classe executiva", diz Alecrim.