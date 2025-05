Zelador é preso por engano e precisa fazer empréstimo para pagar advogado

"Me botaram no cubículo [da viatura]. Eu falei: 'Eu vou passar essa vergonha na frente do meu serviço? Não tem como eu ir na frente não?' [O policial] falou que tinha que ser atrás mesmo. Me botou atrás e me levou pra delegacia", declarou em entrevista à TV Globo.

Erro foi constatado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. No mesmo dia em que o porteiro foi preso, o TJDF apontou que houve um equívoco na expedição do mandado de prisão que, na realidade, é de um processo contra uma mulher, esta, sim, condenada por furto. Como o caso corre em segredo de Justiça, maiores detalhes não foram divulgados.

Francinildo diz que foi submetido a uma situação vexatória perante a família e os colegas. "Eu não queria passar aquela vergonha. Você é pai de família, acorda 5h30 da manhã, chega no serviço e é preso".

Após ficar constatada a inocência, ele conseguiu retomar o emprego. No entanto, para conseguir deixar a cadeia, Francinildo precisou fazer um empréstimo para custear um advogado criminalista e, agora, está com uma dívida a ser paga. Os moradores do prédio em que trabalha se reuniram e organizaram uma "vaquinha" para ajudá-lo.

Defesa de Francinildo vai ajuizar uma ação contra o Distrito Federal. O zelador vai pedir reparação pelos danos morais e materiais sofridos, como a situação de constrangimento, humilhação e abalo psicológico às quais foi submetido.

Em nota, o TJDF admitiu que houve uma falha e disse ter instaurado processo para apurar o erro. "No mesmo dia, o equívoco na expedição do mandado foi verificado pela vara, ocasião em que foi expedido contramandado para a soltura de Francinildo Moura dos Santos. Ele foi solto em 13 de maio, no mesmo dia da prisão, sem passar por audiência de custódia".