Mulher morta por marido PM em clínica levou 3 tiros e 51 facadas, diz laudo

A empresária Amanda Fernandes Carvalho, que foi assassinada pelo marido, o sargento da PM Samir Carvalho, no dia 7 de maio, levou três tiros e 51 facadas em diversas partes do corpo, conforme o laudo necroscópico realizado no corpo da vítima e revelado agora.

O que aconteceu

Amanda sofreu ferimentos em órgãos vitais como o fígado e os pulmões. Ela foi atingida pelos tiros de arma de fogo no peito, nas costas e no braço, enquanto os golpes de faca atingiram o rosto, o tronco e a coxa dela.

Vítima foi atingida principalmente no lado direito do corpo. Conforme a investigação, os tiros efetuados pelo PM foram feitos à distância, mas não há uma precisão de há quantos metros ele atirou. Laudo mostrou que há sinais que ela tentou se defender com as mãos e os braços.