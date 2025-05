Metroviários descartam greve após aceitarem proposta do Metrô

Com o resultado, fica acordada a manutenção e renovação do acordo coletivo dos trabalhadores com o Metrô por mais dois anos. Além disso, os metroviários terão reajuste salarial de 5,01% e atualização baseada na inflação em maio de 2026. Na distribuição, acontecerá o reajuste de 4,01% imediatamente e 1% será destinado ao instituto de seguridade social da categoria, que gere plano de saúde e previdência.

Apesar do acerto com a proposta salarial, metroviários seguem contra as privatizações. O Metrô se dispôs a atrasar em dois meses a publicação de um edital para terceirização de serviços dentro da companhia. Até lá, o sindicato terá que apresentar um plano com soluções alternativas para evitar a externalização das atividades.

Importantes conquistas para o sindicato. Além dos acordos com o Metrô, os metroviários inauguraram ontem a nova sede da entidade, no Belém, na zona leste de São Paulo. O sindicato aponta que 278 trabalhadores estiveram presentes no evento.