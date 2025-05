Homem confessa ter matado ex e jogado corpo no rio Tietê, em São Paulo

Suspeito contou com ajuda do irmão para se livrar do corpo. À polícia, Carlos entregou o envolvimento do parente, de 38 anos, que foi preso preventivamente hoje. Os dois podem responder pelos crimes de feminicídio e ocultação de cadáver.

Câmeras de segurança mostram o homem na casa da ex

Na noite do desaparecimento, um amigo do trabalho deu carona para a promotora até em casa. Segundo o delegado José Luiz Nogueira, do 4° DP de Osasco, ao chegarem no local, a vítima estranhou a presença do carro do ex-marido. Mesmo assim, se despediu do amigo e entrou na residência.

Inicialmente, suspeito negou envolvimento com o desaparecimento da ex-mulher. Ele teria dito em depoimento que viu Amanda pela última vez no domingo (18) e justificou ter deixado o carro perto da casa dela após problemas mecânicos no veículo.

Imagens de câmeras de segurança mostraram duas pessoas saindo da casa de Amanda com algo parecido com um corpo enrolado em um cobertor. Ao ser confrontado com essa informação, Carlos teria mudado sua versão dos fatos e confessado o crime, apontando o irmão como cúmplice, segundo a polícia.

Corpo da vítima ainda não foi localizado. A SSP (Secretaria de Segurança Público) informou, em nota, que a polícia e os bombeiros estão trabalhando nas buscas no rio Tietê.