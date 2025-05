Homens pagam R$ 20 mil em curso para lidar com traumas e repressão sexual

"É importante entender que sexualidade não é sexo. Sexualidade é o corpo inteiro. Sentimos com o corpo todo, desejamos com o corpo todo. Depois do retiro, nunca mais tive uma relação sexual da mesma forma: toco o outro de maneira diferente, e não permito que me toquem fora de sintonia com o meu desejo. Parece óbvio, mas, no cotidiano, não é", afirma Frazão.

Embora parte do público dos retiros seja de homens heterossexuais, Bittar diz que a maioria se identifica como LGBT+. Esses homens compartilham experiências de rejeição familiar e dificuldades de se encaixar em uma sociedade que ainda marginaliza o que escapa da heteronormatividade.

"Todos nós temos feridas muito parecidas. Quando nos acolhemos e sentimos a dor do outro, criamos um espaço especial de conexão. São pessoas buscando autoconhecimento, controle emocional e cura de repressões."

Tratar traumas da infância foi o que levou o professor Henrique Rodrigues, 42, a buscar o retiro e sessões individuais mediadas por Bittar. "É uma experiência transformadora de entrar em contato com o que há de mais íntimo em você mesmo. Me vi diante dos meus traumas e percebi que precisava encará-los, não dava mais para escondê-los embaixo do tapete.