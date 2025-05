Irmãos mantêm cadáver de pai em casa para continuarem recebendo benefícios

Dois irmãos foram presos em flagrante ontem por suspeita de manter o corpo do próprio pai por pelo menos seis meses dentro da casa deles no bairro Cocotá, na zona norte do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

O corpo de Dário Antonio Raffaele D'Ottavio, de 88 anos, foi encontrado em estado de esqueletização na cama de um cômodo. Exames periciais devem determinar a causa da morte do genitor e por quanto tempo Tânia Conceição Marchese D'Ottavio e Marcelo Marchese D'Ottavio, de cerca de 50 anos, mantiveram os restos mortais dele.

Os vizinhos estranham o sumiço do homem, que não era visto há muito tempo. Após receberem a denúncia, os policiais da 37ª DP foram até a residência para cumprir um mandado de busca e apreensão, e encontraram o corpo em estágio final de decomposição.