'Não foi só inveja, foi feminicídio', diz família de menina morta em escola

"A questão não é jurídica, é social", defendem familiares. Na mesma publicação, a familiar segue: "Sabemos que os culpados, quer respondam por ato infracional análogo a homicídio triplamente qualificado ou por feminicídio, receberão a mesma pena. A questão não é jurídica, é social. Enquanto esse assunto não for enfrentado, nossas meninas continuarão enfrentando medo".

Família também agradeceu investigadores por descartarem bullying como motivação do crime. "A família da Melissa expressa sua gratidão à Polícia e ao Ministério Público por afastarem, de uma vez por todas, os infundados rumores referentes a bullying e por reafirmarem o caráter de nossa menina". Por outro lado, reforçaram: "Mas quando a felicidade de uma mulher é suficiente para suscitar tamanho ódio a um homem, não há como negar o envolvimento de misoginia".

Delegado descartou misoginia e afirmou que crime teve motivação 'frugal' [banal]. "Foi um plano de adolescentes de 14 anos que, por mais abjeto que seja, foi estancado naquele momento e não há risco de uma reiteração da conduta", afirmou Cyro Outeiro, da Polícia Civil de Minas Gerais.

Está circulando nas redes sociais que o motivo teria sido bullying, misoginia ou qualquer coisa semelhante, mas não foi apurado nada nesse sentido. O próprio adolescente [autor do crime] alegou que sentia inveja da menina

Delegado Cyro Moreira, da Polícia Civil de MG

Melissa recebeu bilhete com 'sentença de morte'

Segundos antes de esfaquear Melissa, dois adolescentes de 14 anos entregaram um bilhete a ela com sua "sentença de morte". O caso aconteceu em 8 de maio, em uma escola particular de Uberaba (MG). Detalhes do crime foram divulgados no último dia 20 de maio pela Polícia Civil de Minas Gerais.