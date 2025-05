Por que reduto do CV no Rio virou abrigo de foragidos de todo país?

Líder do Comando Vermelho na Vila Cruzeiro tem perfil violento. Edgard Alves de Andrade, o Doca, um dos principais nomes do CV na região, lidera ações de enfrentamento contra as forças de segurança, atraindo apoio de aliados de outras regiões do país, explicam especialistas em segurança pública.

Mais de 300 criminosos de outros estados estão escondidos na Vila Cruzeiro, segundo relatórios da polícia. A informação da inteligência é de que o Doca aceita criminosos de outras facções do país e cobra por esse abrigo. "Seria uma outra fonte de renda ali da Vila Cruzeiro. Então, ele [Doca] cobra para esses outros criminosos se esconderem ali e com isso ganha mais recurso para comprar mais armas para eventualmente expandir o poderio bélico e o seu território", diz Rodrigo Merli.

Doca, 54, é apontado como responsável por uma onda de violência no Rio de Janeiro Imagem: Rafael Andrade/Folhapress e Cedido ao UOL

Operação para prender dupla procurada por morte de delator do PCC precisaria de quase mil policiais, estima o MP de São Paulo. O narcotraficante Emilio Carlos Gongorra Castilho, o Cigarreiro, 44, é acusado de ser um dos mandantes do assassinato de Vinicius Gritzbach, morto a tiros no aeroporto de Guarulhos (SP) em novembro de 2024, e teria se escondido no local. Além dele, Kauê Amaral, olheiro do PCC, também estaria escondido na Vila Cruzeiro.

Histórico de ajuda a criminosos procurados em outros estados. Um dos chefões do tráfico de Manaus vivia em uma casa confortável na Vila Cruzeiro. Em 2021, as polícias de Pará, Amazonas e Bahia se uniram em uma megaoperação que mirava prender Marcelo da Silva, o Jogador, apontado como líder do CV no Amazonas. Ele foi capturado em uma ação que resultou em 15 prisões e em três mortes.

Outro chefe do CV no Amazonas foi morto em ação policial na Vila Cruzeiro em maio de 2022. Condenado a sete anos de prisão por tráfico e investigado por um triplo homicídio em Manaus, o narcotraficante Roque de Castro Pinto Júnior morreu em uma operação policial que deixou 25 mortos.