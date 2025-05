Segurança de hospital em SP agride paciente em cadeira de rodas; assista

Um segurança do Hospital de Urgência de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, foi flagrado agredindo um paciente que estava com o pescoço imobilizado e na cadeira de rodas.

O que aconteceu

O homem tenta se levantar da cadeira quando é empurrado agressivamente pelo agente. O caso ocorreu às 3h20 de ontem, e foi registrado por câmeras de segurança do local, que mostram dois funcionários fazendo a vigilância no momento. Ele havia acabado de sofrer um acidente de carro e continua internado na manhã de hoje.

O paciente cai de costas no chão e é agredido novamente. Nas imagens, ele e o agressor aparecem discutindo e apontando o dedo um para o outro, enquanto o segundo segurança apenas se aproxima dos dois e não intervém na situação.