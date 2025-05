Homens mascarados invadem prédio na zona oeste de SP usando tag de morador

Porteira do prédio estranhou comportamento dos homens, ligou para o apartamento e em seguida telefonou para a polícia. A vigilante perguntou aos outros colegas se os conheciam. Um deles observou em que andar eles desceram e, na sequência, a mulher ligou para o morador pelo interfone. Durante a conversa, ela estranhou as respostas do condômino e resolveu chamar a polícia.

Assaltantes foram pegos dentro do apartamento, enquanto faziam o morador de refém. Policiais militares conseguiram detê-los ainda dentro do imóvel, com produtos avaliados em R$ 30 mil. Ninguém se feriu.

Detidos foram levados ao 91º DP. Eles permanecem presos por roubo qualificado com restrição de liberdade, conforme a Polícia Militar.