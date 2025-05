'MC do Tráfico': funkeiro é preso por ligação com CV e apologia ao crime

Funkeiro desempenhava "papel relevante na difusão da ideologia criminosa", segundo a polícia. Ele cantava músicas com letras que fazem apologia ao crime e, mais especificamente, à facção carioca.

Outro cantor carioca também foi preso. A identidade dele, no entanto, ainda não foi divulgada. Ele foi capturado no aeroporto de Fortaleza, ao desembarcar de um voo que saiu do Rio. O cantor tinha um mandado de prisão preventiva em aberto por integrar organização criminosa.

O UOL não localizou a defesa de Carlos Eduardo. O espaço segue aberto para manifestações.