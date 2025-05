Depois de bate-boca, professor e aluno trocam socos no DF; veja vídeo

Na sequência, o docente sobe o tom. "Sai da minha sala, bicho. Você está achando que você é homem? Você está me ameaçando no meu trabalho? Se você quiser me encontrar, me encontra lá na rua", falou.

Outro vídeo mostra a troca de socos na saída. O aluno parece estar à espera do professor, que larga a mochila no chão ao vê-lo e parte para a briga. Colegas assistem a cena e um homem tenta apartar.

Confusão começou com "episódio de indisciplina", disse a Secretaria de Educação do DF em nota ao UOL. Segundo a pasta, "ao deixar a escola, o docente foi abordado e agredido pelo estudante".

Professor registrou boletim de ocorrência e fez exame de corpo de delito. Já a família do aluno foi chamada à escola hoje e "medidas administrativas estão em andamento, incluindo a possibilidade de transferência do estudante", explicou a pasta.

Secretaria também lembrou que usar celular em sala de aula não é permitido. "A gravação que circula nas redes sociais foi feita de forma não autorizada e será analisada para que sejam tomadas medidas cabíveis", concluiu.