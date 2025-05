Criança é atropelada por moto na contramão em faixa de pedestres de BH

Um menino de quatro anos foi atropelado ontem por uma moto na contramão em uma rua de Belo Horizonte.

O que aconteceu

Câmera de segurança gravou momento do acidente. Nas imagens, é possível ver que a criança, um menino, está na faixa de pedestres, perto do pai, quando é atingida.

Menino e motociclista caem no chão após o impacto. O caso aconteceu na tarde de ontem no cruzamento das ruas Jonas Lins de Oliveira e Luiz Chargas de Carvalho, no bairro Dona Clara.