Polícia prende beneficiário de Pix de sequestro em pet shop em SP

Áudios detalham momentos de pânico

Vítima relatou ameaças de morte durante as cerca de três horas em que esteve com os sequestradores. "Eles rodaram muito comigo [dentro do carro]. Ele falava para mim: 'se você errar a senha, se você mentir qualquer coisa, eu vou te meter a bala na cara'", disse, em áudios divulgados pelo Bom Dia SP, da TV Globo.

Mulher contou que ficou assustada com a troca de tiros entre os criminosos e agentes da Polícia Militar. "Meu marido ficou uma hora com os policiais por telefone e me rastreando. Quando eles fugiram, só escutei barulho no teto do carro, o vidro do carro estourando e era tiro", afirmou.

Nos áudios, ela também relata que viveu horas de "terror". "Não desejo isso para o meu pior inimigo. Foi terrível", finalizou.