Quanto ganha um padre? Veja como vocação vira 'profissão'

Ou seja, o salário de um padre ou bispo vai ser determinado pela realidade financeira da igreja e da diocese na qual ele está filiado. Na arquidiocese de Campinas (SP), a remuneração, de acordo com Zangari, pode variar de três a seis salários mínimos. Já sobre os vencimentos dos bispos, o valor tende a ser um pouco maior.

Como se tornar um padre?

Em primeiro lugar, o candidato deve estar em comunhão com a Igreja Católica e por ela deve ser reconhecido como alguém chamado ao sacerdócio. Após essa decisão pessoal e da igreja, o candidato vai para o seminário e se formará em propedêutica —matéria introdutória —, filosofia e teologia. Depois disso, há um período em que, já formado, ele auxilia e participa mais ativamente da rotina da igreja. Em seguida, poderá ser ordenado padre.

Todo o processo leva em média nove anos para os que desejam ingressar no clero regular, e pode passar de 11 anos para aqueles que optam pelo caminho do clero religioso, conta Zangari. Todas as despesas acadêmicas dos seminaristas são custeadas pela própria igreja ou, em alguns casos, pela diocese.

Atualmente, a Igreja Católica sofre com um período de poucos candidatos que procuram seguir a carreira ministerial. Se no passado os seminários tinham salas cheias, hoje a realidade é bastante diferente. O padre Fábio Fernandes, coordenador da pastoral vocacional na arquidiocese de Campinas, comenta que na arquidiocese a média atual é de quatro padres ordenados a cada ano.

Já com relação ao seminário, ele conta que o curso tem atualmente 35 alunos ao todo —somando as três etapas do curso. "Apesar das mudanças históricas, das dificuldades próprias do nosso contexto, a gente sempre tem perspectivas de esperança, porque Deus não vai deixar de chamar aqueles com os quais ele quer contar", afirma Padre Fábio.