Corpo de guia turístico morto durante ação policial é exumado na Bahia

Uma amiga do guia, Joice Terloni, solicitou apoio da ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco. Em entrevista ao "UOL News", Joice afirmou que familiares e amigos tomarão todas as providências cabíveis. "Vitinho não vai ser mais um número nas estatísticas. Ele não será mais um jovem negro morto", declarou.

Em nota, a SSP-BA (Secretaria da Segurança Pública da Bahia) informou que houve confronto. Segundo o órgão, dois homens suspeitos de envolvimento com uma facção criminosa na região morreram durante uma operação conjunta na comunidade.

Entretanto, Joice também relatou que o corpo apresentava sinais de tortura. "Encontraram ele com o rosto desfigurado, olhos inchados, joelhos feridos, marcas de coronhada", afirmou. Ela diz que moradores locais testemunharam a detenção de Victor e o estado em que seu corpo foi encontrado após a morte.

Entenda o caso

Amigos de Victor e moradores de Caraíva protestaram contra ação policial na comunidade Imagem: Arquivo pessoal / Cedido ao UOL

Victor foi morto durante uma operação das polícias Militar e Federal no dia 10 de maio. A ação mirava integrantes da facção ADM (Anjos da Morte), que atua no tráfico de drogas no extremo sul da Bahia, em especial na praia de Caraíva, distrito de Porto Seguro. Além dele, Uillian da Silva Guimarães, apontado como "número dois" do grupo e de apelido ''Alongado'', também foi morto.