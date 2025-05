CV e TCP seguem em disputa por morro na Vila Isabel com intensos tiroteios

Conflitos pelo controle do território. Há cerca de um mês, o CV conseguiu dominar o Morro dos Macacos, expulsando criminosos ligados ao TCP do local. Mas o TCP, que dominava o território há aproximadamente 15 anos, continua ações bélicas, principalmente nos finais de semana, para tentar retomar o local. Segundo os policiais da região, após os confrontos de ontem, o CV continua à frente da comunidade.

PM reforça Vila Isabel após tiroteio. Policiais militares estão espalhados por toda Vila Isabel hoje, inclusive no entorno do Morro dos Macacos. A UPP (Unidade de Polícia Pacificadora) da favela teve o trabalho ostensivo reforçado. Durante o patrulhamento entre ontem e hoje, policiais foram atacados a tiros na região da favela.

Histórico de violência no Morro dos Macacos. Em 2009, a favela era dominada pela facção criminosa ADA (Amigo dos Amigos). Desde aquela época, os traficantes disputam espaço com os do Morro São João, a cerca de 4 km, localizado no Engenho Novo e historicamente dominado pelo CV. Só em 2024, a média foi de mais de um tiroteio por semana no local. Em 2025, os conflitos continuam.

Importância do local para o crime organizado. Facções têm interesse econômico e logístico nas favelas da zona norte no Rio. Por isso, buscam ocupá-las. O local era, até meses atrás, o único trecho que faltava para que o CV estabelecesse controle em um corredor da zona norte que ligaria o Complexo de Lins até a Mangueira. Além disso, o morro possui acesso ao Parque Nacional da Tijuca, o que ajudaria nos planos que o CV tem de dominar a zona oeste, berço da maior milícia do estado e com estrutura econômica rentável.

Baque na estrutura e na logística do TCP. Era a partir do Morro dos Macacos, segundo investigadores e pesquisadores de segurança pública, que o TCP planejava ataques em favelas dominadas pelo CV, a exemplo da Rocinha, na zona sul, e dos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte.