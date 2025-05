Justiça mantém presos filhos que esconderam corpo de pai idoso por meses

A Justiça do Rio de Janeiro decidiu que os dois irmãos presos em flagrante por suspeita de manter o corpo do próprio pai por pelo menos seis meses dentro da casa deles no bairro Cocotá, na zona norte do Rio de Janeiro, devem permanecer detidos.

O que aconteceu

Justiça converteu de provisória para preventiva a prisão dos irmãos. Tânia Conceição Marchese D'Ottavio e Marcelo Marchese D'Ottavio estão internados em uma clínica psiquiátrica sob escolta policial após apresentarem sinais de possíveis transtornos psicológicos. Os irmãos não compareceram a audiência de custódia, realizada hoje, mas foram representados pela Defensoria Pública.

Gravidade do crime justifica manutenção da prisão, segundo magistrada. A juíza Laura Noal Garcia, da 14ª Vara Criminal, escreveu que apesar dos irmãos não terem antecedentes criminais, a gravidade das condutas por eles praticadas justificam a manutenção da custódia cautelar. "Para que eventuais testemunhas do caso possam ser ouvidas sem intimação, bem como para garantia da ordem pública. No ponto, destaco que a primariedade, por si só, não confere o direito à liberdade", argumentou.