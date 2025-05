Deputado policial atira em suspeitos de roubar condomínio na zona sul de SP

O deputado estadual delegado Olim (PP-SP) atirou contra suspeitos de invadir um condomínio no bairro de Moema, na zona sul de São Paulo, na tarde de hoje.

O que aconteceu

Um suspeito foi baleado e socorrido. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele. Os outros quatro homens foram presos em flagrante.

Parlamentar trocou tiros com suspeitos durante perseguição. O deputado estava em um restaurante perto do condomínio que havia sido assaltado pelos criminosos. Na saída do prédio, o porteiro tentou deter os assaltantes, que estouraram o vidro da portaria para fugir. Em entrevista ao Brasil Urgente, da TV Bandeirantes, Olim explicou como conseguiu deter o grupo.