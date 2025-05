Sobrou uma única casa na av. São João e ela retrata a história de São Paulo

O responsável pela construção foi o imigrante italiano Savério Ferrara, que comprou o terreno em 14 de dezembro de 1897 e ergueu a casa, onde morou até os últimos dias de sua vida.

Silvia Ferrara mostra fotografia do bisavô, o imigrante italiano Savério Ferrara Imagem: André Nery/UOL

Com 20 e poucos anos, ele, dois irmãos e suas esposas deixaram o pequeno vilarejo de Montazzoli, localizado em Abruzos, na região central da Itália, hoje com cerca de mil habitantes, em busca de melhores condições em solo brasileiro. A mudança aconteceu no contexto da grande imigração italiana para o Brasil, entre os anos 1880 e 1930, como parte de uma iniciativa oficial do governo para substituir a mão de obra escrava. A crise econômica e social na Itália, com falta de emprego, motivou a vinda de milhões de italianos para trabalhar no Brasil.

Quando a casa foi construída, a avenida São João ainda era uma pequena rua, localizada no então distrito de Paz de Santa Efigênia. Foi lá, inicialmente no número 449, que a família Ferrara viveu por mais de cem anos após desembarcar de Montazzoli.

Savério ficou viúvo cedo. A esposa morreu em um acidente de trânsito a caminho de Aparecida, no interior de São Paulo. E ele precisou criar os quatro filhos sozinho naquele imóvel.

Nas primeiras décadas do século 20, não era raro encontrar a casa sempre cheia aos finais de semana. Primos, tios, filhos e sobrinhos se dividiam nas funções para organizar os encontros familiares no quintal, regado à tradicional gastronomia italiana. Macarronada com molho de tomate fresco e carne assada era o prato preferido, trazendo um pouco do distante aroma das noites em Montazzoli. A mesma receita passou por diferentes gerações da família e é servida até os dias de hoje.