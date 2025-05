Governo do RJ faz alerta sobre tubarões no mar e dá orientações a banhistas

Professor afirmou ter visto outro animal em Arraial do Cabo, também no RJ. "Lá em Arraial havia um cardume de peixe e ele estava caçando, por isso nos afastamos", contou.

Confira as orientações do governo do RJ

Se estiver no mar, saia com calma, caso veja um tubarão. A melhor forma de se afastar, segundo orientações do governo, é devagar, de costas e em direção à areia. "O tubarão está no seu habitat natural e não costuma atacar humanos (...) Evite nadar rápido ou se debater, isso pode chamar a atenção ou parecer uma ameaça", diz o post.

Fique atento às bandeiras roxas. De acordo com a publicação, elas indicam a possível presença de tubarões ou outros animais marinhos no local. Nesses casos, não entre na água. Recomendação é evitar nadar na praia ao amanhecer ou ao entardecer. Isso porque os tubarões estão mais ativos durante esse horário e costumam se alimentar neste período.

Evite nadar perto de cardumes ou em áreas de pesca. A agitação dos peixes pode atrair os tubarões, segundo governo. Outro ponto é tomar cuidado com objetos brilhantes ou roupas coloridas. Joias e cores vivas refletem luz ou criam contraste, algo que chama a atenção de tubarões.

Prefira nadar em grupo e em locais movimentados. Estar em grupo reduz riscos, de acordo com as orientações. Por fim, governo reforça: se avistar um tubarão no mar, avise as autoridades no local.