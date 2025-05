Adeus, veranico! Forte frente fria já tem data para chegar; veja a previsão

Fim de semana tem alertas por causa de chuvas intensas

Os alertas do Inmet indicam diferentes faixas onde deve chover até 50 milímetros por dia. Segundo o instituto, há um "perigo potencial" até pelo menos a noite de hoje, com altos acumulados de chuva e riscos de pequenos alagamentos e deslizamentos.

Além da região metropolitana de São Paulo, um dos alertas engloba outras áreas do estado. Cidades do litoral sul e do Vale do Paraíba também serão impactadas pela chuva. Na capital, o fim de semana deve seguir os parâmetros vistos nos últimos dias. No sábado, mínima de 15ºC e máxima de 21ºC. No domingo, a mínima cai para 14ºC, enquanto a máxima sobe para 24ºC. O início da semana que vem deve manter as condições, com mínima oscilando entre 13ºC e 14ºC, e máxima entre 26ºC e 27ºC.

No RJ, o alerta do Inmet é ainda mais severo. O sul do estado e a região metropolitana do Rio têm previsão de chuvas intensas até o final da manhã de amanhã. Na capital, há chance de chuva forte na madrugada de hoje, com mínima de 16ºC e máxima de 23ºC. No Espírito Santo, eventuais chuvas serão isoladas. Em Vitória, as pancadas de chuva podem se estender até a segunda-feira.

Há um alerta também para a região Norte. No Amazonas, as regiões sudoeste, norte e central terão chuvas fortes. No Pará, a chuva cairá na região sudoeste. Já em Roraima, na região sul do estado. Nas capitais da região, apesar da chuva, o calor será intenso: a máxima prevista é de cerca de 33ºC até pelo menos a terça-feira.

No Nordeste, a chuva será mais isolada e de menor intensidade. São Luís deve ser a capital mais atingida, com previsão de chuva ao longo de todo o final de semana. A precipitação, no entanto, não será capaz de esfriar: a máxima na cidade chegará aos 33ºC no domingo. Teresina ficará ainda mais quente, com máxima de 34ºC diariamente e sem previsão de chuva.