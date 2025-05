Ônibus ligando palcos e metrô 24h: como será transporte na Virada Cultural

Veja os pontos onde a linha especial vai parar: Al. Nothmann (nº 598, 816 e 1076); Av. Ipiranga, 1123; Av. Mercúrio, 180; Av. Rangel Pestana, 300; Av. Rio Branco (nº 456 e 746); Av. S. Luís; Av. Senador Queirós (nº 151 e 586); Largo Sta. Cecília; Praça Clóvis Bevilaqua; R. Amaral Gurgel, 184; R. Anita Garibaldi; R. das Palmeiras, 247; R. do Gasômetro (nº 333 e 61); R. Frederico Abranches, 99; R. Maria Paula, 53; R. Major Sertório (nº 517 e 295); R. Santo Antônio, 324; Terminal Bandeira; Terminal Parque D. Pedro II; Viaduto 9 de julho, 160 e R. Marquês de Itu, 454.

Mapa mostra onde linha especial vai parar para a Virada Cultural Imagem: SPTrans

Frota de ônibus vai aumentar em 25%. Ao todo, 6.111 veículos de 1.126 linhas diferentes vão operar na cidade no domingo. No sábado, 6.837 ônibus vão circular, número habitual para este dia da semana. A cidade também vai ter 150 linhas noturnas funcionando nos dias de festa.

Metrô e CPTM vão funcionar de madrugada. Entre 0h e 4h os passageiros poderão embarcar nas estações Anhangabaú, República, Sé e São Bento, da linha 3-Vermelha e 1-Azul. A estação Vila Sônia, da linha 4-Amarela da ViaQuatro, também vai ficar aberta para embarque na madrugada. A integração com a CPTM e o desembarque poderá ser feito em todas as estações.

Gratuidade de ônibus no domingo será mantida. Passageiros não precisarão pagar passagem em embarques a partir das 0h e até as 23h59 do dia 25. A tarifa do metrô, CPTM e do ônibus no sábado serão mantidas. Elas custam R$ 5,20 (transportes sobre trilhos) e R$ 5 (ônibus).

Virada Cultural começa no sábado

Esta é a 20ª edição do evento. Entre as principais atrações estão João Gomes, Luísa Sonza, Michel Teló, Djonga, MC Hariel, Maneva, Vanessa da Mata, Mumuzinho, Rincon Sapiência, Wanessa e Tom Carfi.