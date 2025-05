Aluna se forma sozinha em MG e conta como assumiu todas as funções da festa

Campus novo explica o baixo número de alunos. Isadora tinha amigos de outros cursos, mas usou as redes sociais para mostrar como havia uma oportunidade de educação pouco explorada na região. "Por ser um campus em construção, muitas pessoas ainda não conhecem. Agora é que estão começando a saber. Sempre houve vagas ociosas. E é isso que mostro nas redes sociais, dizendo: 'gente, está fácil de entrar. Vamos aproveitar a oportunidade'. E estamos conseguindo isso", diz.

Mais foco no aprendizado com "aulas particulares". A estudante contou que aproveitava o fato de estar sozinha na sala para se aprofundar mais. Além disso, conseguiu entender melhor o mercado com os professores — que atuam na área — e traçar objetivos próprios.

Para faltar ou ir ao banheiro, era preciso avisar para não deixar os professores na mão. Como as aulas eram individuais, Isadora precisava ter cuidado com suas ausências e tinha que avisar tudo o que iria fazer.

O UOL procurou a UFLA e o Ministério da Educação (MEC) para entender por que o curso atraiu tão poucos alunos. Em nota, a universidade afirmou que Isadora, além das aulas, participava de projetos e núcleos de pesquisa. Informou ainda que o aprendizado foi "adaptado para uma abordagem multidisciplinar, com interação com outras turmas". Já o MEC explicou que a criação do campus foi um projeto elaborado em conjunto pelo ministério, pela UFLA, pela comunidade acadêmica, pelo município e por sua região.

*Com informações da Agência Estado.