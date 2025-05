Cão no porão desrespeitaria a Justiça, diz pai de criança autista sobre TAP

No momento do embarque, em que já tinha lá uma oficial de Justiça conversando com eles, com a Polícia Federal, é que a TAP veio oferecer uma quantia financeira e a possibilidade do cão embarcar no porão. Mas não aceitamos, porque me pareceu um grande desrespeito a determinação da Justiça do Brasil de que o cão embarcasse [na cabine].

Não é um cão que ameaçava ninguém porque ele tem treinamento, ele já viajou. Aquilo soou para nós como uma questão quase que de suborno. Não é isso o que a gente quer. A gente só quer trazer o cão para cá. E me pareceu como se fosse uma tentativa meio desesperada da companhia. Mas a companhia simplesmente descumpriu [o mandato judicial].

É um animal que não foi treinado para ser transportado em um porão. Ele foi treinado para transporte na cabine. Talvez tivesse que ser sedado, eu não sei quais seriam as condições da caixa para ele embarcar. Era inviável aceitar naquele momento esse tipo de oferta

Renato Sá, pai da criança

O passageiro destacou também que o cão recebeu amplo treinamento e permitiu uma redução na quantidade de medicamentos necessários no tratamento da filha. Ele teme que o tempo longe da menina coloque em risco as habilidades do animal.

O que a gente quer é que ele [cão] venha, porque ela [filha] está tendo alguns problemas de equilíbrio emocional. Eu tenho medo de que isso resulte em a gente ter que voltar a aumentar a medicação para ela. Nós já procuramos aqui em Portugal terapias para ela. Ela está fazendo três dias de terapia e se o Ted [o cachorro] estivesse aqui talvez as coisas não estariam nesse pé