Colisão com pássaro faz avião retornar ao aeroporto de Teresina

Um voo da Latam com destino ao Aeroporto Internacional de Brasília, no Distrito Federal, precisou retornar ao Aeroporto Senador Petrônio Portella, em Teresina, 58 minutos após a decolagem, devido a uma colisão da aeronave com um pássaro.

O que aconteceu

Apesar do bird strike (termo utilizado para colisões com aves), o avião retornou em segurança. A decolagem ocorreu às 5h05 da manhã de domingo, e o retorno ao aeroporto foi realizado quase uma hora depois, em decorrência do incidente.

Voo foi cancelado. Os passageiros foram realocados para outros horários, e o funcionamento do aeroporto seguiu normalmente, sem atrasos ou intercorrências causadas pela situação.