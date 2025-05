Ex-Ídolos leva música brasileira às salas dos EUA : 'A escola adora'

A ideia de apresentar músicas brasileiras nasceu ainda durante um estágio em educação infantil. No início, ele ensinava uma ou duas músicas por ano, como forma de compartilhar sua cultura com os alunos. Com o tempo, percebeu que aquilo despertava empatia, interesse e conexão. Foi assim que surgiram os "mini-queridos", como ele carinhosamente chama nos vídeos que publica.

@lielvini Outro grupo de alunos também quis participar dos vídeos! Aqui está outro teixo de ?Cai Cai Balão.? ? som original - Liel Vini

A gravação de "Cai, Cai, Balão" foi feita de forma despretensiosa. Emocionado com o momento, Liel pediu que filmassem, mandou para a família e, após insistência da mãe e do irmão, postou nas redes. No dia seguinte, acordou com mais de um milhão de visualizações. "A escola adora", conta ele, entre risos, ao falar do entusiasmo dos pais, que até cogitam transferir os filhos para a turma dele.

Desde então, seus vídeos seguem viralizando. No TikTok, os registros dos "mini-queridos" já ultrapassam 5,7 milhões de curtidas. Só "Alecrim Dourado" tem mais de 13 milhões de visualizações. No Instagram, Liel recebeu mensagens de nomes como Xuxa, Caetano Veloso, Marisa Monte, Ana Castela e Rogério Flausino. "Me deu muita esperança de continuar postando, vivendo e ensinando."

Mais do que apenas cantar, ele ensina contexto cultural, pronúncia, ritmo e significado das músicas. O processo é cuidadoso: "Começa ensinando a pronúncia das palavras; depois a pronunciação rítmica; depois vamos usar as mãos e bater palmas no ritmo. Depois ensino eles a cantarem e começo a ensinar o contexto da música e o que ela representa no Brasil."

Além de canções infantis, Liel inclui clássicos da MPB e até hits atuais. E já se prepara para lançar seu segundo álbum, Dawn, que fala de saudade, relacionamentos e os desafios de viver entre dois países. "Tenho muita vontade de realizar projetos musicais no Brasil a partir do ano que vem."