Homem de 23 anos morre atropelado por trem em linha férrea de São Paulo

Um homem de 23 anos morreu na manhã de hoje após ser atropelado por um trem na linha férrea do bairro Vila Natal, em Cubatão (SP).

O que aconteceu

Vítima foi encontrada caída entre as duas faixas da linha férrea. A identidade do homem não foi divulgada pela polícia.

Morte foi constatada no local. O corpo foi encontrado na rua José Luiz de Melo. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e, no local, encontraram uma equipe do Samu que já havia constatado o óbito da vítima.